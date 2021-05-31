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Молдавський бізнесмен Статі оскаржує в ЄСПЛ рішення української влади

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Понеділок 31 травня 2021 11:55
Молдавський бізнесмен Статі оскаржує в ЄСПЛ рішення української влади Фото: Габріель Статі (brw md)
Автор: РБК-Україна

Європейський суд направив на адресу України скаргу про порушення прав молдавського бізнесмена Габріеля Статі, який був екстрадований з України 12 років. Скаргу суду в Україні розглядатимуть 14 червня.

Про це йдеться на сайті європейського суду.

Йдеться про події, які відбулися у 2009 році в одеському аеропорту, коли українська влада заарештувала Статі при його спробі вилетіти в Румунію, а потім екстрадували в Молдову.

Як відомо, у 2009 році після молдавських виборів опозиція організувала акції протесту проти правлячої Комуністичної партії. У Кишиневі відбулися зіткнення і штурм урядових будівель.

Влада Молдови звинуватила Статі в причетності до державного перевороту. Через переслідування і політичні репресії, організовані компартією, Статі запросив політичний притулок в Україні.

За його словами, тоді українська сторона відмовилася розглядати його заяву і надати можливість оскарження рішення про видворення з України. Попри те, що в разі екстрадиції в Молдову, за його словами, він міг бути підданий спробі вбивства.

Зараз Статі хоче домогтися від української влади викласти свою позицію з приводу тих подій. У разі врегулювання конфлікту за згодою сторін, Україна повинна буде виплатити молдавському бізнесменові грошову компенсацію і витрати витрат.

Відзначимо, сім'я статі була інвестором нафтогазового сектора Казахстану. Вони стали жертвами спроби казахської влади за безцінь отримати активи. Але натомість молдавські бізнесмени зажадали відшкодування передбачуваних збитків. Астана звинувачення відкинула і, своєю чергою, звинуватила підприємців Молдови в шахрайстві.

У грудні 2013 року арбітражний трибунал при Торговій палаті Стокгольма частково задовольнив вимоги сім'ї Статі на відшкодування $ 500 млн повна сума їх позовів становила понад $ 4 млрд.

У 2020-му Казахстан остаточно програв судовий процес проти молдавських бізнесменів. Стокгольмська Апеляційна палата відхилила скаргу Астани, і тепер сім'ї Статі казахська сторона повинна відшкодувати збиток у розмірі $ 541 млн.

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