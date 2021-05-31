Молдавський бізнесмен Статі оскаржує в ЄСПЛ рішення української влади

Європейський суд направив на адресу України скаргу про порушення прав молдавського бізнесмена Габріеля Статі, який був екстрадований з України 12 років. Скаргу суду в Україні розглядатимуть 14 червня.

Про це йдеться на сайті європейського суду.

Йдеться про події, які відбулися у 2009 році в одеському аеропорту, коли українська влада заарештувала Статі при його спробі вилетіти в Румунію, а потім екстрадували в Молдову.

Як відомо, у 2009 році після молдавських виборів опозиція організувала акції протесту проти правлячої Комуністичної партії. У Кишиневі відбулися зіткнення і штурм урядових будівель.

Влада Молдови звинуватила Статі в причетності до державного перевороту. Через переслідування і політичні репресії, організовані компартією, Статі запросив політичний притулок в Україні.

За його словами, тоді українська сторона відмовилася розглядати його заяву і надати можливість оскарження рішення про видворення з України. Попри те, що в разі екстрадиції в Молдову, за його словами, він міг бути підданий спробі вбивства.

Зараз Статі хоче домогтися від української влади викласти свою позицію з приводу тих подій. У разі врегулювання конфлікту за згодою сторін, Україна повинна буде виплатити молдавському бізнесменові грошову компенсацію і витрати витрат.