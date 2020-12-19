Мокрый снег в пяти областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Фото: девушка закрывает лицо от снега (РБК-Украина)

Сегодня, 19 декабря, в северных и восточных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +6 градусов, однако ночью преимущественно на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет мокрый снег. Во всех остальных регионах ожидается пасмурная и сухая погода.

В западных областях температура воздуха днем будет от +2 до +6, а ночью от -1 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от -1 до +3, а ночью столбики термометров покажут -1 +2 градуса.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -2 +4, а ночью -3 +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков и пасмурно. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2, а ночью от -2 до +2.

Напомним, погода в Украине на выходные 19 и 20 декабря - улучшится. Синоптики прогнозируют потепление, но будет мокрый снег.