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Мокрый снег и потепление: прогноз погоды на завтра

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 29 января, по всей территории Украины ожидается мокрый снег. Также по всей территории страны температура днем будет колебаться в пределах -2 +4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью по всей территории Украины ожидается снег и мокрый снег. При этом днем в большинстве областей прогнозируется мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до 0 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере и востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -1 +1.

На юге днем будет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем +1 +4.

В центральных регионах страны температура воздуха составит -1 +1 градусов, а днем -1 +2.

Погода в Киеве

В субботу в столице ночью и днем ожидается мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем будет колебаться в пределах -1 +1 градус.

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Погода в Украине