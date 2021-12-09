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Мокрый снег и потепление до +14: прогноз погоды на завтра

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 10 декабря, на западе страны прогнозируются дожди и мокрый снег. При этом на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в западных областях ожидается мокрый снег и дожди, такая же погода прогнозируется и не день. При этом на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 7-12 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -1 градусов, а днем от 0 до +4. В северных регионах прогнозируют ночью от +3 до +5, а днем +5 +8. При этом в восточных областях температура ночью составит от +3 до +6, а днем поднимется до +5 +8 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +6, а днем от +11 до +14. В центральных областях прогнозируют ночью от +2 до +5, а днем +6 +9.

Погода в Киеве

В пятницу ночью в столице будет без существенных осадков, такая же погода прогнозируется и днем. Также ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от +2 до +4, а днем +6 +8.

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Погода в Украине