Мокрый снег почти во всех областях и +8 градусов: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра ночью в западных областях ожидается снег, а днем мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -1 градусов, а днем прогнозируется -1 +2 градуса. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере ночью и днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью опуститься до -5 -10 градусов, а днем -1 +1 градусов.

В восточных областях ночью ожидается снег, однако днем - мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -4, а днем +1 +4.

На юге страны ночью ожидается мокрый снег, при этом днем прогнозируется мокрый снег с дождем и снег. Температура воздуха ночью 0 -3, а днем +3 +8.

В центральных регионах без существенных осадков. Температура воздуха составит -2 -7 градусов, а днем 0 +3.

Погода в Киеве

В среду в столице будет без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -5 -7 градусов, а днем 0 +2.