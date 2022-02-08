Мокрый снег ночью почти во всех областях и до +7 днем: прогноз погоды на завтра

В среду, 9 февраля, ночью осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части страны. Температура воздуха в Украине в ночное время опустится до -4, а днем поднимется до +7 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ночь на 9 февраля мокрый снег и дождь ожидаются практически во всех областях, за исключением юга. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. На высокогорье Закарпатья, в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
На большей части страны, за исключением южных регионов, ночью и утром 9 февраля на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха 9 февраля:
Фото: погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)
В ночь на 9 февраля в Киеве ожидается мокрый снег, днем - переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса, днем - от +3 до +5.
Фото: погода в Киеве 9 февраля (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на текущей неделе.
Отметим, ранее Укргидрометцентр назвал сроки, сколько в Украине продержится потепление.