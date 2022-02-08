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Мокрый снег ночью почти во всех областях и до +7 днем: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 9 февраля, ночью осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части страны. Температура воздуха в Украине в ночное время опустится до -4, а днем поднимется до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 9 февраля мокрый снег и дождь ожидаются практически во всех областях, за исключением юга. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. На высокогорье Закарпатья, в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

На большей части страны, за исключением южных регионов, ночью и утром 9 февраля на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха 9 февраля:

  • на западе днем от +5 до +7, ночью от -1 до +2;
  • на севере днем от +3 до +4, ночью от -1 до -3;
  • на востоке днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3;
  • на юге днем от +3 до +5, ночью от 0 до -2;
  • в центре днем от +2 до +5, ночью от -1 до +5.

Фото: погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В ночь на 9 февраля в Киеве ожидается мокрый снег, днем - переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса, днем - от +3 до +5.

Фото: погода в Киеве 9 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на текущей неделе.

Отметим, ранее Укргидрометцентр назвал сроки, сколько в Украине продержится потепление.

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