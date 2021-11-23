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Мокрый снег, гололедица и морозы. Завтра погоду в Украине будет формировать антициклон

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра погоду на территории Украины будет формировать антициклон Walpurga. На Левобережье страны будет значительно прохладнее.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

Осадки в виде мокрого снега возможны лишь ночью на отдельных территориях, которые к утру прекратятся. Завтра без осадков будет лишь ночью в северных, центральных областях, на Прикарпатье и Закарпатье местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ночью и утром в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2 тепла до -3 мороза, днем +1+6 тепла, на Левобережье и высокогорье Карпат ночью -4-9 мороза, днем около 0.

В Киевской области ночью небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от +1 тепла до -3 мороза, днем +1+6 тепла; в Киеве ночью около 0, днем +2+4 тепла.

Напомним, в Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года.

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