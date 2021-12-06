Мокрый снег, гололед и туман. В Киеве и ряде областей ухудшилась погода
Фото: Киев и области накрыл мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Также ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет дождливой, на западе и севере ожидается мокрый снег. Без осадков лишь местами на востоке страны.