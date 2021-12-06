ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мокрый снег, гололед и туман. В Киеве и ряде областей ухудшилась погода

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 08:36
Мокрый снег, гололед и туман. В Киеве и ряде областей ухудшилась погода Фото: Киев и области накрыл мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Также ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет дождливой, на западе и севере ожидается мокрый снег. Без осадков лишь местами на востоке страны.

Отметим, мужчины на снегоходах заблудились в Карпатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти