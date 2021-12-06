Мокрый снег, гололед и туман. В Киеве и ряде областей ухудшилась погода

В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Также ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).