ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мокрий сніг з дощем, а вдень плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Субота 25 грудня 2021 07:00
Мокрий сніг з дощем, а вдень плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні Фото: 25 грудня продовжиться потепління та йтиме мокрий сніг з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня майже всю територію України охопить мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях вдень стовпчики термометра покажуть 0 +4 градуси, а вночі від -2 до +2. Протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем.

На півночі країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, вночі -4 +1. Також очікується мокрий сніг з дощем.

У східних областях синоптики вдень прогнозують -1 +1 градуси, а вночі -9 -1. Вночі йтиме сніг, а вдень він супроводжуватиметься дощем.

На півдні країни вдень +5 +9 градусів, вночі температура опуститься до -1 +3. Мокрий сніг йтиме вночі, а вдень без істотних опадів.

У центральних областях стовпчики термометра вдень покажуть +1 +3, а вночі знизяться до -3 0 градусів.

Мокрий сніг з дощем, а вдень плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, вночі -1 -3.

Мокрий сніг з дощем, а вдень плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід