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Мокрий сніг, шквали та мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

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Київ, Субота 03 грудня 2022 07:00
Мокрий сніг, шквали та мороз: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні погода в Україні буде з мокрим снігом та морозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 3 грудня буде місцями з мокрим снігом та сильним вітром. Синоптики попередили про морози та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї, а місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вночі -6 -4 градуси, вдень від -4 до -1;
  • на заході вночі -4 +3, а вдень -2 +5 градусів;
  • у східних областях вночі -7 -2 градус, вдень -5 -2;
  • на півдні країни вночі від 0 до +2, а вдень +2 +5 градусів;
  • у центральних областях вночі -6 -4 градуси, вдень -4 -1.

Мокрий сніг, шквали та мороз: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі очікується мороз в межах -5 -3, а вдень температура повітря коливатиметься від -2 до 0.

Нагадаємо, раніше синоптики назвали погодний рекорд листопада 2022 року в Києві.

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