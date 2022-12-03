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Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня

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Киев, Суббота 03 декабря 2022 07:00
Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет с мокрым снегом и морозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня 3 декабря, будет местами с мокрым снегом и сильным ветром. Синоптики предупредили о морозах и гололедице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -6 -4 градуса, днем от -4 до -1;
  • на западе ночью -4 +3, а днем -2 +5 градусов;
  • в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем -5 -2;
  • на юге страны ночью от 0 до +2, а днем +2 +5 градусов;
  • в центральных областях ночью -6- 4 градуса, днем -4 -1.

Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью будет идти мороз в пределах -5 -3, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0.

Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве.

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