Мокрый снег, шквалы и мороз: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня 3 декабря, будет местами с мокрым снегом и сильным ветром. Синоптики предупредили о морозах и гололедице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье, местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью -6 -4 градуса, днем от -4 до -1;
- на западе ночью -4 +3, а днем -2 +5 градусов;
- в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем -5 -2;
- на юге страны ночью от 0 до +2, а днем +2 +5 градусов;
- в центральных областях ночью -6- 4 градуса, днем -4 -1.
Погода в Киеве
Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью будет идти мороз в пределах -5 -3, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0.
Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве.
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