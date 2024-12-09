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Мокрий сніг з дощем. Синоптик розповіла, яку погоду чекати 10 грудня

Фото: синоптик розповіла про погоду 10 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Завтра, 10 грудня, в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. На це впливатиме активний циклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За її даними, завтра очікується вітер східного та південно-східного напрямків. Він буде помірний, однак часом можливі різки пориви.

Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині +2+5 градусів, на півдні України +6+9, а в Криму навіть до +10+15 градусів.

Погода у Києві

У Києві, за словами Діденко, передбачається некомфортна погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром. Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою - близько нуля.

"Завтра - ніякої тоненької підошви, хіба що взяти на роботу перевзутися. Куртку із каптуром, і хоча й не дуже холодно, проте шапка не завадить", - радить Діденко.

Потепління в Україні

За даними "Укргідрометцентру", пік потепління в Україні буде найближчими днями. Температура до +14 градусів підніметься вже з наступного тижня.

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