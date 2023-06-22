МОК остаточно відкликав визнання Міжнародної боксерської асоціації

Дистанційна сесія очільників олімпійського руху фактично одностайно відкликала визнання IBA. Документ підтримали 69 членів МОК із 70-ти, ще один – "утримався".

Взаємини комітету з асоціацією охололи ще в 2019 році. Тоді МОК вирішив відлучити очолювану росіянином Кремльовим IBA від організації олімпійського турніру в боксі. Тоді ж Міжнародна боксерська асоціації отримала звинувачення в проблемах із фінансами, арбітражем і етикою.

Остаточно попрощатися з IBA 7 червня рекомендував виконком МОК. Рада вирішила, що всередині асоціації не зробили належних висновків. Безальтернативним керівником IBA залишився росіянин Кремльов, а боксерам із РФ і Білорусі дозволили виступати без обмежень.

Як наслідок, низка країн на чолі з Україною бойкотувала чемпіонат світу. Натомість в аматорському боксі з'явилася альтернативна федерація – World Boxing. Нині нею тимчасово керують представники Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, США, Філіппін і Швеції.