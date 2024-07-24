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МОК обрав господаря зимової Олімпіади-2030: хто прийме змагання

Париж, Середа 24 липня 2024 12:28
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МОК обрав господаря зимової Олімпіади-2030: хто прийме змагання Фото: Зимова Олімпіада-2030 відбудеться в Європі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Олімпійські ігри 2030 року в зимових видах спорту вчетверте в історії прийме Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IOC Media.

XVI зимові Ігри відбудуться у французьких Альпах. Змагання заплановані на лютий 2030 року.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах оголосив господаря Олімпіади-2030 під час сесії організації в Парижі. Франція здобула право провести Ігри в конкуренції зі США, Швейцарією і Швецією. Зимові Олімпійські ігри стануть другим великом форумом на французькій землі після цьогорічної літньої Олімпіади.

Олімпійські ігри-2030 відбудуться на території двох регіонів – Прованс-Альпи-Французька Рив'єра та Овернь-Рона-Альпи. Там розташовані всесвітньовідомі курорти на кшталт Ансі та Куршевель.

Франція та Олімпійські ігри

Європейська держава стала другою за частотою проведення Ігор (7 разів). Олімпіада-2024 стане третьою літньою для Франції за понад столітню історію змагань (1900, 1924).

Зимові Ігри досі тричі відбувалися на французькій землі. У 1924 році прем'єрну Олімпіаду прийняло Шамоні. Пізніше до нього приєдналися Гренобль (1968) і Альбервіль (1992).

Збірна Франції на домашніх зимових Іграх жодного разу не виграла медальний залік. Лише на Олімпіаді-1968 французькі спортсмени замкнули топ-3, а в решті випадків не потрапили навіть до п'ятірки найкращих команд.

До слова, раніше МОК затвердив проведення кіберспортивної Олімпіади в 2025 році.

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олімпійський комітет Альпы
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