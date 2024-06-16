МОК допустив 25 росіян і білорусів до участі в Олімпіаді в Парижі

До участі в іграх допущені 14 спортсменів з Росії на 24 виділені місця та 11 з Білорусі на 17 місць.

МОК заявив, що в деяких видах спорту Росія та Білорусь матимуть спортсменів для заповнення виділених їм квот, але в інших жоден спортсмен із жодної країни не відповідав критеріям прийнятності в результаті перевірки.

Що собою являє процес перевірки

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році МОК спочатку рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії та її союзника Білорусі, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі.

Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії з трьох членів, призначеної МОК, щоб переконатися, що він відповідає критеріям прийнятності.

Серед таких критеріїв – відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.

МОК заявив, що очікує побачити близько 36 російських і 22 білоруських спортсменів, які змагатимуться як нейтральні в Парижі.

Максимальна кількість, залежно від кваліфікаційних стандартів і квот країни, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 54 і 28 відповідно.

У МОК багато хто очікує, що Росія оскаржить це рішення в Спортивному арбітражному суді.