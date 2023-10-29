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Могутній слемданк центрового "Детройта" шокував "Чикаго": момент дня в НБА

Детройт, Неділя 29 жовтня 2023 11:27
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Могутній слемданк центрового "Детройта" шокував "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Джейлен Дюрен оформив дабл-дабл проти "Буллз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Детройт Пістонз" Джейлен Дюрен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Юний американець вразив епізодом у третій чверті протистояння з "Чикаго". Він отримав видовищну передачу Каннінгема та в оточенні кількох оборонців виконав розкішний данк однією рукою.

Стараннями Дюрена та інших "Пістонз" здобули домашню перемогу (118:102). "Детройт" здобув дві перемоги в трьох поєдинках на старті сезону НБА. Наразі мічиганці йдуть на 5-й сходинці Східної конференції асоціації.

Найрезультативнішим у матчі, однак, став оборонець "Буллз" Зак Лавін. Він набрав 51 очко та зробив 4 підбирання за понад 37 хвилин на паркеті. Натомість Дюрен оформив дабл-дабл (23 пункти, 15 підбирань).

Хто такий Джейлен Дюрен

Уродженець штату Делавер, на студентському рівні виступав за "Мемфіс Тайгерс". На драфті НБА-2022 обраний "Детройтом" під 13-м номером.

Розпочав другий сезон у лавах "Пістонз". Раніше потрапив до команди новачків асоціації за підсумками дебютної кампанії. Зі збірною США U-16 тріумфував на ЧС-2019 у Бразилії.

Оглядачі відзначили широкий профіль юніора – габарити, атлетизм, робота ніг, що дозволяють домінувати по обидва боки майданчики. За стиль гри Дюрена порівнюють з Бемом Адебайо та одноклубником Марвіном Баглі.

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НБА з Джеймсом на чолі.

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