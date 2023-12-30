Могутній слемданк форварда не врятував "Атланту" вдома: момент дня в НБА

Важкий форвард "Атланти Гокс" Джейлен Джонсон опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався епізодом перед великою перервою у протистоянні зі "Сакраменто". У контратаці "Атланти" він отримав передачу на вході до "фарби" та в силовій манері ефектно вгатив згори.

Старань Джонсона та інших, однак, забракло для підсумкового успіху. "Гокс" зазнали домашньої поразки (110:117) і залишаються за межами зони плей-офф на Сході. Натомість "Кінгз" ідуть на 5-й сходинці Західної конференції НБА.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став оборонець "Сакраменто" Де'Аарон Фокс. Він набрав 31 очко. Джонсон відповів дабл-даблом – 16 пунктів, 15 передач.

Хто такий Джейлен Джонсон

Уродженець штату Вісконсин, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Атлантою" під 20-м номером драфту НБА-2021.

Контракт із "Гокс" підписав у серпні того ж року. Спершу захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Коледж Парк Скайгокс". Після першого сезону зазнав спеціальної нехірургічної процедури на лівому коліні.

Середні цифри ниніншнього сезону – найкращі в недовгій кар'єрі Джонсона. На паркеті він у середньому проводить півгодини, за які встигає набирати 14 очок, робить 7.8 підбирань, віддає 2.6 передачі та робить 1.1 перехоплення.