Чи можуть переселенці з Криму отримати виплати: відповідь Мінреінтеграції

Переселенці з Криму і Севастополя можуть розраховувати на грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінреінтеграції.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з АР Крим та Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. Можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, які прибули з ТОТ", - йдеться в повідомленні.

На грошову допомогу від держави можуть розраховувати громадяни, які:

з тимчасово окупованих територій (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);

територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні).

Також допомогу від держави можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання в результаті пошкодження через збройну агресію РФ і ті, хто подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Якщо у вас виникають питання виплат або проблеми з ними, звертайтеся до Мінреінтеграції за номерами: