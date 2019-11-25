Могу себе позволить: в "УкрПозыке" деньги — на все случаи жизни

Наконец появился ответ на вопрос, где взять деньги на любые нужды. Народный сервис микрокредитования «УкрПозыка» запустил масштабную рекламную кампанию, главной героиней которой стала мама Верки Сердючки — постоянная клиентка сервиса и амбассадор бренда. Каждый раз, когда во время шопинга мама Верки беспокоится о своих финансовых возможностях, она уверенно заявляет: «Могу себе позволить!»

«УкрПозыка» стремится к тому, чтобы все клиенты компании чувствовали себя так же уверенно, независимо от текущего материального положения. Продукт «УкрПозыки» помогает клиентам удовлетворить финансовые потребности и компенсировать запланированные и незапланированные статьи расходов.

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