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Могло спричинити НС. В Житомирській області підприємство незаконно врізалося в газогін

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Житомирська область, Четвер 04 листопада 2021 21:52
Могло спричинити НС. В Житомирській області підприємство незаконно врізалося в газогін Фото: СБУ викрила підприємство на крадіжці природного газу (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Житомирській області правоохоронці викрили підприємство на крадіжці державного природного газу. Підприємство незаконно врізалося в газогін, що могло спричинити техногенну надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Врізку до газової магістралі підприємство зробило під виглядом проведення робіт із благоустрою території.

"Зловмисники викрадали природний газ для опалення адміністративної будівлі та виробничих складів обласного підприємства. Завдані державі збитки фахівці оцінюють у 47 млн гривень", - розповіли в СБУ.

Такі дії, як пояснюють в СБУ, могли призвести до надзвичайної ситуації, оскільки падіння тиску в газопроводі та аварійне блокування газопостачання ставило під загрозу стабільну діяльність критично важливої сфери життєзабезпечення.

"Непромислові споживачі газу в райцентрі, окрім того, що наражалися на небезпеку, ще й сплачували за тепло для менеджменту підприємства, оскільки обсяги викраденого природного газу списували як "втрати" і включали до тарифу за транспортування природного газу", - зазначили в службі.

Наразі ведеться розслідування за фактом пошкодження магістрального газогону. Правоохоронці вивчають обставини незаконного підключення підприємства до газопроводу та обсяги вкраденого газу.

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Служба безпеки України Житомир Газ
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