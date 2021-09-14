Могли спровоцировать аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныце"

Следователи установили, что представители одного из филиалов УЗ наладили коррупционную схему получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.

Однако поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара. Таким образом, они нарушили технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовали комплектующие по ценам высококачественной продукции.

Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученную "разницу" дельцы выводили в тень.

Во время обысков в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании правоохранители обнаружили:

финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности;

вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ разоблачила коррупционную схему на УЗ (ssu.gov.ua)