Могли проводити розвідку. ЗМІ дізналися нові деталі про судна біля "Північних потоків"

Судна з відключеними датчиками, які виявили біля "Північних потоків" незадовго до витоків, могли проводити розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За його словами, вони, ймовірно, "стежили за тим, щоб не було поблизу цивільних або військових кораблів з інших країн, присутність яких полегшила б виявлення винних", а можливий вибух на трубопроводі міг бути здійснений з використанням підводного човна.

За даними видання, припущення про те, що судна могли проводити розвідку поблизу місць пролягання "Північних потоків", висунув директор Балтійського фонду безпеки Отто Табунс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що два кораблі було помічено поблизу місць витоку газу на "Північних потоках" незадовго до їх виявлення.

Більш детально про витікання газу на російських трубопроводах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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