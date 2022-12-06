Могли дістатись ДРГ. Під Києвом працював цех, де штампували "липові" перепустки в ОП і Раду

"Мешканець м. Обухів Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток і посвідчень різних державних установ - Верховної Ради України, Офісу Президента України, СБУ, Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС", - йдеться в повідомленні.

Вартість таких "документів" складала від 50 до 500 доларів США. Підроблені документи анонімно надсилалися замовникам.

"Вони могли використовуватися ворожими ДРГ для безперешкодного проїзду по території України. Транспортні засоби могли звільнятися від перевірок правоохоронцями", - додають в Офісі.

Щоб його не викрили, чоловік використовував анонімні акаунти в соцмережах. Грошову винагороду він отримував на криптогаманці та «"підставні" банківські картки. За попередніми даними він виготовив та збув понад 2 тисяч фальшивих перепусток.

Як розповіли в СБУ, серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

За даними слідства, оборудку організував працівник проектної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили:

партію фальшивих перепусток і посвідчень;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які надходила оплата за "послуги".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у підробленні документів та обрання запобіжного заходу (ст. 358 КК України).