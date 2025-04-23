На могилі УПА в Польщі влаштували провокацію: що відомо про інцидент

Як пише, польське видання, на братській могилі учасників УПА в Монастирці біля Верхрати з’явилася нова табличка, зміст якої суттєво відрізняється від попередньої.

На табличці вигравіюваний новий провокаційний напис.

"Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль", - вигравіювано на новій табличці.

Крім таблички, на хресті замість тризуба з'явився християнський хрест.

Реакція України та Польщі

На даний інцидент відразу відреагували обидві країни. Україна і Польща в спільній заяві засудили незаконне встановлення напису.

"Рішуче засуджуємо акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць памʼяті у Польщі. Незаконно встановленні написи й знаки мають бути невідкладно усунуті", - йдеться у заяві.

Водночас обидві країни припустили, що дана провокація може зіграти на користь Російської Федерації.

"Це свідома провокація, яка слугує, серед іншого, інтересам країни-агресора - Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами", - додали в заяві.