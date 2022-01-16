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В Могадишо прогремел взрыв. Пресс-секретарь премьера получил ранения

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Сомали, Воскресенье 16 января 2022 12:47
В Могадишо прогремел взрыв. Пресс-секретарь премьера получил ранения Фото: граната (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в Могадишо. В результате пострадал пресс-секретарь премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

"Официальный представитель правительства Сомали был ранен в результате взрыва в столице, который, как предполагается, устроил террорист-смертник", - пишет издание.

Как стало известно, ранения получил пресс-секретарь премьер-министра. Однако их характер не раскрывается.

СМИ уточняет, что автомобиль, в котором находился пресс-секретарь, был атакован террористом-смертником, сидевшим за рулем начиненной взрывчаткой машины. Взрыв произошел на оживленном перекрестке вблизи президентского дворца.

Стоит отметить, что взрыв произошел в северной части Могадишо, где расположены гостиницы и торговые центры. По данным портала, есть жертвы и разрушения.

Напомним, в результате мощного взрыва в столице Сомали, Могадишо, в четверг, 25 ноября, меньшей мере восемь человек погибли и 23 человека, включая школьников, получили ранения. Взорвана местная школа и госпиталь.

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