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У Могадішо прогримів вибух. Прес-секретар прем'єра отримав поранення

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Сомалі, Неділя 16 січня 2022 12:47
У Могадішо прогримів вибух. Прес-секретар прем'єра отримав поранення Фото: граната (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Потужний вибух прогримів у неділю в Могадішо. В результаті постраждав прес-секретар прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"Офіційний представник уряду Сомалі був поранений в результаті вибуху в столиці, який, як передбачається, влаштував терорист-смертник", - пише видання.

Як стало відомо, поранення отримав прес-секретар прем'єр-міністра. Однак їх характер не розкривається.

ЗМІ уточнює, що автомобіль, в якому знаходився прес-секретар, був атакований терористом-смертником, який сидів за кермом начиненої вибухівкою машини. Вибух стався на жвавому перехресті поблизу президентського палацу.

Варто відзначити, що вибух стався в північній частині Могадішо, де розташовані готелі і торгові центри. За даними порталу, є жертви і руйнування.

Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, у четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.

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