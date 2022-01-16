У Могадішо прогримів вибух. Прес-секретар прем'єра отримав поранення
Потужний вибух прогримів у неділю в Могадішо. В результаті постраждав прес-секретар прем'єр-міністра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
"Офіційний представник уряду Сомалі був поранений в результаті вибуху в столиці, який, як передбачається, влаштував терорист-смертник", - пише видання.
Як стало відомо, поранення отримав прес-секретар прем'єр-міністра. Однак їх характер не розкривається.
ЗМІ уточнює, що автомобіль, в якому знаходився прес-секретар, був атакований терористом-смертником, який сидів за кермом начиненої вибухівкою машини. Вибух стався на жвавому перехресті поблизу президентського палацу.
Варто відзначити, що вибух стався в північній частині Могадішо, де розташовані готелі і торгові центри. За даними порталу, є жертви і руйнування.
Нагадаємо, в результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, у четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.