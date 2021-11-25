Мог работать на Россию. СБУ расследует возможную госизмену главы Нацбюро авиапроисшествий

Указано, что 25 мая 2020 года Главное следственное управление СБУ получило информацию от экономической контрразведки, что руководитель Нацбюро якобы работает на иностранное государство. На данный момент пост и.о. директора бюро занимает Игорь Мишарин. СБУ открыло дело по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможного предоставления исполняющим обязанности директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами помощи представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - сказано в материалах суда.

В частности, проверяется информация о возможном сборе и передаче представителям РФ полетной информации, полученной Нацбюро во время технического расследования произошедших на территории Украины авиационных происшествий. Также расследуется факт возможной передачи информации о полетах украинских военных самолетов, которая записывается бортовыми самописцами и регистраторами полетной информации.

В ходе расследования СБУ также установила, что руководитель Нацбюро причастен к изготовлению на территории Украины бортовых самописцев для самолетов и к их реализации через подконтрольное предприятие на территории РФ.

Пока следствие не получило достаточно доказательств для того, чтобы сообщить о подозрении. Сроки расследования продлены до 27 ноября 2022 года.