Мог передать РФ секретные данные противовоздушной обороны: чиновнику ВСУ объявили подозрение

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

Как сообщили в СБУ, чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту своего жительства.

В ходе досудебного расследования установлен факт добровольного приобретения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым. При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из учреждений высшего образования ВСУ.

Ему отменен допуск к гостайне и он уволен из рядов военного вуза.

По обоим фактам, в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, проводились следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.