Мог быть не обстрел. Появились новые детали преступления россиян в Еленовке

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключает, что Россия могла убить десятки украинских военнопленных в колонии Еленовки, не прибегая к обстрелу барака, куда специально перевели жертв накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент начала пожара", - написал он.

По словам Арестовича, специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.