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Мог избегать санкций. Абрамович оказался под предварительным следствием острова Джерси

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Вторник 24 мая 2022 21:58
Мог избегать санкций. Абрамович оказался под предварительным следствием острова Джерси Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Антон Федорцив

Правоохранители острова Джерси всерьез заинтересовались происхождением состояния российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Оффшорный остров в проливе Ла-Манш ведет расследование относительно активов богача из РФ. Правоохранителей Джерси заинтересовали законность происхождения состояния Абрамовича. Они, в частности, выясняют детали приобретения нефтяных активов в 90-е.

В последние годы Абрамович зарегистрировал на Джерси большую часть своих активов. Среди них – компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтами. Деятельность миллиардера проверяют на нарушение законодательства и уклонение от западных санкций.

В настоящее время продолжается предварительное следствие без объявления формальных процедур. Хотя обвинения официально не выдвигали, но еще в апреле местный суд заморозил активов, связанных с Абрамовичем, ориентировочно на 7 млрд долларов.

К слову, английская Премьер-лига одобрила продажу Абрамовичем лондонского "Челси".

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