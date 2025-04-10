"Моє волосся має бути ідеальним". Трамп скасував обмеження на напір води в кранах США

Трамп доручив міністру енергетики США Крісу Райтy скасувати правила часів колишніх президентів Барака Обами й Джо Байдена, які обмежують тиск води в душових насадках. Зокрема, він обурювався через стандарти ефективності, які, за його словами, заважають йому доглядати за своїм "ідеальним волоссям".

"Особисто я люблю приймати гарний душ, доглядати за своїм прекрасним волоссям. Я мушу стояти під душем 15 хвилин, щоб воно хоч трохи намокло. Вода капає - кап-кап-кап. Це просто абсурд", - заявив Трамп журналістам під час підписання указу в Овальному кабінеті.

У пояснювальній записці до указу Білий дім представив нововведення як спробу Трампа скасувати надмірне регулювання, яке "душить американську економіку, зміцнює бюрократію і придушує особисту свободу".

Втім, американський президент уже давно виступає проти політики, що спрямована на збереження води в санвузлах.

"Моє волосся - не знаю, як у вас, але воно має бути ідеальним, ідеальним", - казав він біля Білого дому у 2020 році.

У серпні 2020 року Міністерство енергетики США ініціювало зміну правил, яка дозволяла окремим насадкам душу, а не всій душовій головці, подавати до 2,5 галонів води за хвилину. Адміністрація Байдена оголосила про плани скасувати це правило в липні 2021 року.

Як зазначено в документі Білого дому: "війна за душі триває".

"Я стаю під душ, хочу, щоб моє прекрасне волосся гарно намилювалося. Я наношу найкращий засіб, який тільки можна купити, заливаю його собі на голову. Вмикаю воду - а вона, чорт забирай, ледь капає. Я не можу змити засіб із волосся. Це жахливо", - сказав Трамп на заході Turning Point Action у Детройті в червні 2024 року.