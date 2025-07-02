Модульні укриття в Києві неможливо ввести в експлуатацію, - директор Департаменту КМДА

"Був здивований черговим постом та "свіжою ідеєю" керівника КМВА стосовно розміщення мобільних укриттів на території столиці. Так, це питання актуальне ще з лютого 2022 року. Але дотепер воно так і не має юридичного врегулювання. За бюджетні кошти можна тільки придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово "УКРИТТЯ". Єдине рішення, яке може сьогодні запропонувати держава в особі керівника КМВА, це примусити місцеву владу порушити законодавство щодо використання бюджетних коштів, - каже він.

Він пояснив, що держава затвердла стандарти на виробництво таких укриттів, але досі не розробила нормативи на введення цих об'єктів в експлуатацію, зокрема, в інших містах вже є кримінальні справи, повʼязані зі встановленням подібних захисних споруд.

Директор департаменту наголосив, що столична влада неодноразово зверталися до Кабінету міністрів з проханням врегулювати питання захисних споруд на законодавчому рівні. У столиці ще два роки тому було визначено місця для розміщення мобільних укриттів, проведено зустрічі з виробниками.

"Але, на жаль, законно за бюджетні кошти встановлювати подібні споруди як укриття місто можливості так і не отримало. Саме тому, що держава «умила руки». Тому маю запитання: чому тоді цей проєкт не може бути втілений на державному рівні? Місцеві органи самоврядування визначають місця розміщення, визначають балансоутримувача, який надалі буде контролювати роботу таких укриттів, а держава за єдиним стандартом виробляє такі укриття і встановлює. Коли пан Ткаченко працював у Мінстратегпромі, я говорив і йому, в тому числі, про такий варіант. Проігнорували", - розповів Ткачук.

Звертаючись до державних чиновників, він також зауважив, що проблеми вирішуються не постами в соцмережах та медійним димом, а втіленням конкретних справ. Роботою в межах вашої компетенції, відповідальності, професіоналізму та дотриманням законності.