Модульні укриття в Києві неможливо ввести в експлуатацію, - директор Департаменту КМДА

Діюче законодавство не дозволяє вводити в експлуатацію модульні укриття в Києві, держава вже понад три роки відмовляється вирішувати це питання. Вимагаючи встановлювати такі укриття в столиці, начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко примушує столичну владу порушити закон.

"Був здивований черговим постом та "свіжою ідеєю" керівника КМВА стосовно розміщення мобільних укриттів на території столиці. Так, це питання актуальне ще з лютого 2022 року. Але дотепер воно так і не має юридичного врегулювання. За бюджетні кошти можна тільки придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово "УКРИТТЯ". Єдине рішення, яке може сьогодні запропонувати держава в особі керівника КМВА, це примусити місцеву владу порушити законодавство щодо використання бюджетних коштів, - каже він.

Він пояснив, що держава затвердла стандарти на виробництво таких укриттів, але досі не розробила нормативи на введення цих об'єктів в експлуатацію, зокрема, в інших містах вже є кримінальні справи, повʼязані зі встановленням подібних захисних споруд.

Директор департаменту наголосив, що столична влада неодноразово зверталися до Кабінету міністрів з проханням врегулювати питання захисних споруд на законодавчому рівні. У столиці ще два роки тому було визначено місця для розміщення мобільних укриттів, проведено зустрічі з виробниками.

"Але, на жаль, законно за бюджетні кошти встановлювати подібні споруди як укриття місто можливості так і не отримало. Саме тому, що держава «умила руки». Тому маю запитання: чому тоді цей проєкт не може бути втілений на державному рівні? Місцеві органи самоврядування визначають місця розміщення, визначають балансоутримувача, який надалі буде контролювати роботу таких укриттів, а держава за єдиним стандартом виробляє такі укриття і встановлює. Коли пан Ткаченко працював у Мінстратегпромі, я говорив і йому, в тому числі, про такий варіант. Проігнорували", - розповів Ткачук.

Звертаючись до державних чиновників, він також зауважив, що проблеми вирішуються не постами в соцмережах та медійним димом, а втіленням конкретних справ. Роботою в межах вашої компетенції, відповідальності, професіоналізму та дотриманням законності.