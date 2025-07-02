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Модульные укрытия в Киеве невозможно ввести в эксплуатацию, - директор Департамента КГГА

Среда 02 июля 2025 15:10
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Модульные укрытия в Киеве невозможно ввести в эксплуатацию, - директор Департамента КГГА Фото: в Департаменте КГГА объяснили, почему модульные укрытия в Киеве невозможно ввести в эксплуатацию (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Действующее законодательство не позволяет вводить в эксплуатацию модульные укрытия в Киеве, государство уже более трех лет отказывается решать этот вопрос. Требуя устанавливать такие укрытия в столице, начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко принуждает столичную власть нарушить закон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

"Был удивлен очередным постом и "свежей идеей" руководителя КГВА по размещению мобильных укрытий на территории столицы. Да, этот вопрос актуален еще с февраля 2022 года. Но до сих пор он так и не имеет юридического урегулирования. За бюджетные средства можно только приобрести и установить мобильное укрытие, но оно не будет введено в эксплуатацию и внесено в фонд защитных сооружений города. На нем нельзя писать слово "Укрытие". Единственное решение, которое может сегодня предложить государство в лице руководителя КГГА, это заставить местные власти нарушить законодательство по использованию бюджетных средств, - говорит он.

Он пояснил, что государство утвердило стандарты на производство таких укрытий, но до сих пор не разработало нормативы на ввод этих объектов в эксплуатацию, в частности, в других городах уже есть уголовные дела, связанные с установлением подобных защитных сооружений.

Директор департамента отметил, что столичные власти неоднократно обращались в Кабинет министров с просьбой урегулировать вопрос защитных сооружений на законодательном уровне. В столице еще два года назад были определены места для размещения мобильных укрытий, проведены встречи с производителями.

"Но, к сожалению, законно за бюджетные средства устанавливать подобные сооружения в качестве укрытия город возможности так и не получил. Именно потому, что государство "умыло руки". Поэтому есть вопрос: почему тогда этот проект не может быть воплощен на государственном уровне? Местные органы самоуправления определяют места размещения, определяют балансодержателя, который в дальнейшем будет контролировать работу таких укрытий, а государство по единому стандарту производит такие укрытия и устанавливает. Когда господин Ткаченко работал в Минстратегпроме, я говорил и ему, в том числе, о таком варианте. Проигнорировали", - рассказал Ткачук.

Обращаясь к государственным чиновникам, он также отметил, что проблемы решаются не постами в соцсетях и медийным дымом, а воплощением конкретных дел. Работой в пределах вашей компетенции, ответственности, профессионализма и соблюдением законности.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко упрекнул городские власти столицы, что в городе нет ни одного модульного укрытия. И заявил, что вынесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос установления таких укрытий за средства столичной общины.

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КГГА Киев
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