Модульні будинки. Скільки Ірландія інвестує у житло для українців

Ірландія продовжує виділяти на житло для українських біженців значні кошти. Лише на будівництво модульних будинків інвестиції склали 83 млн євро.

Модульне житло будують у семи локаціях, у деяких із них вже поселили понад 1000 українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnnbreaking.com .

Уряд Ірландії витратив на підтримку українських біженців значні суми грошей. Із початку війни країна видала 104 тисячі постанов про тимчасовий захист. На проживання українців за держаної підтримки уряд витратив приблизно 2 млрд євро.

Водночас у 7 локаціях в Ірландії будується модульне житло для термінового прихистку тих, хто тікає від війни. На модульні будинки виділено майже 83 млн євро.

Департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді оприлюднив, що кожен блок, призначений для розміщення чотирьох осіб, коштує 145 000 євро, не враховуючи витрати на придбання місця та облаштування. До кінця 2023 року у 310 нових модульних будинках заселили 1240 мешканців.

Програма модульного житла передбачає додаткові об’єкти в Лукані (132 модульних будинки), Баллінасло (64) та Ратгоггіні (66), які розробляються для розміщення більшої кількості біженців.

Водночас допомога уряду передбачає і виплати, і можливості працевлаштування в різних секторах. На біженців поширюються освітні, медичні та соціальні послуги, тисячі людей отримали медичні картки та зараховані до школи.

Водночас розвитку ірландської економіки сприяє працевлаштування 35 000 українських біженців – особливо у галузях, які відчувають нестачу робочої сили. Багато людей знайшли роботу у секторах проживання та харчування.