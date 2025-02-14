Моді зробив нову заяву щодо України під час зустрічі з Трампом

"Світ думав, що Індія якимось чином є нейтральною країною в усьому цьому процесі. Але це неправда. У Індії є сторона, і ця сторона миру", - заявив Моді.

Прем'єр Індії також привітав ініціативу Трампа щодо відновлення миру та наголосив на важливості "діалогу, дипломатії та мирного вирішення". За словами Моді, про це він говорив і російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я сказав йому, що зараз не епоха війни, і я твердо переконаний, що проблеми не вирішуються на полі бою. Обом сторонам доведеться сісти за стіл переговорів", - заявив Моді.

Відносини між Індією та Україною

У серпні минулого року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Україну з офіційним візитом. Під час його візиту було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

Водночас, Індія продовжує налагоджувати відносини як з Україною, так і з Росією. Вона не зайняла жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську територію.

За даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії після Китаю, що викликає занепокоєння на тлі війни в Україні.

Хто такий Нарендра Моді та чому він втретє очолив уряд Індії - читайте у матеріалі РБК-Україна "Лідер найбільшої демократії світу. Що потрібно знати про прем'єра Індії Нарендру Моді".