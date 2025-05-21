Модернізація ліфтів та ремонти мереж: у Кличка розповіли, що винесуть на наступну сесію Київради

На найближчу сесію Київради міська влада готує рішення про виділення додаткових коштів на капремонти у житловому фонді та закладах соціальної сфери, модернізацію ліфтів, благоустрій подвір’їв та інші важливі для міста питання.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Владислав Андронов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Серед основних змін до бюджету-2025, запропонованих до внесення на найближчій бюджетній сесії, та програми економічного і соціального розвитку – важливі питання щодо роботи комунальних служб і виконання необхідних для міста програм. Планувалося передбачити додаткові кошти на критичні потреби міста: капремонт закладів соціальної сфери, найпростіших укриттів і захисних споруд цивільного захисту, облаштування безбарʼєрного середовища та інше", – повідомив Владислав Андронов.

За його словами, зокрема, планується виділити 261,6 млн грн на капремонти укриттів, 344 млн – на модернізацію ліфтового господарства, 138,9 млн - на ремонт і реконструкцію інженерних та електричних мереж, мереж теплопостачання.

На відновлення житлового фонду внаслідок ракетних атак додатково виділять 19 млн грн, на придбання реабілітаційного обладнання – 100 млн грн, на придбання житла для дітей-сиріт та за програмами співфінансування - 200 млн грн, на закупівлю комунальної техніки - 200 млн грн, повідомив заступник Кличка.

Також додаткові кошти планується виділити на такі роботи:

капремонт приміщень і будівель закладів соціальної сфери та громадського простору – 397,9 млн грн;

облаштування безбарʼєрного середовища, зокрема вхідні групи – 55 млн грн, заміну вікон і дверей у житловому фонді та соцзакладах – 311,5 млн грн;

капремонт фасадів, фундаментів, підпірних стінок у закладах соціальної сфери та житловому фонді – 475 млн грн;

капремонт покрівель у житловому фонді та у закладах соціальної сфери – 259,6 млн грн.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко заявив, що заблокував розгляд бюджетних питань на минулій сесії, бо "4 млрд гривень додаткових видатків планується спрямувати на парки, сквери, незрозумілі ремонти та сумнівні закупівлі".