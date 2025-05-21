Модернизация лифтов и ремонты сетей: у Кличко рассказали, что вынесут на следующую сессию Киевсовета

На ближайшую сессию Киевсовета городские власти готовят решение о выделении дополнительных средств на капремонты в жилом фонде и учреждениях социальной сферы, модернизацию лифтов, благоустройство дворов и другие важные для города вопросы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Владислав Андронов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Среди основных изменений в бюджет-2025, предложенных к внесению на ближайшей бюджетной сессии, и программы экономического и социального развития - важные вопросы работы коммунальных служб и выполнения необходимых для города программ. Планировалось предусмотреть дополнительные средства на критические потребности города: капремонт учреждений социальной сферы, простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты, обустройство безбарьерной среды и прочее", - сообщил Владислав Андронов.

По его словам, в частности, планируется выделить 261,6 млн грн на капремонты укрытий, 344 млн - на модернизацию лифтового хозяйства, 138,9 млн - на ремонт и реконструкцию инженерных и электрических сетей, сетей теплоснабжения.

На восстановление жилого фонда в результате ракетных атак дополнительно выделят 19 млн грн, на приобретение реабилитационного оборудования - 100 млн грн, на приобретение жилья для детей-сирот и по программам софинансирования - 200 млн грн, на закупку коммунальной техники - 200 млн грн, сообщил заместитель Кличко.

Также дополнительные средства планируется выделить на такие работы:

капремонт помещений и зданий учреждений социальной сферы и общественного пространства - 397,9 млн грн;

обустройство безбарьерной среды, в частности входные группы - 55 млн грн, замену окон и дверей в жилом фонде и соцучреждениях - 311,5 млн грн;

капремонт фасадов, фундаментов, подпорных стенок в учреждениях социальной сферы и жилом фонде - 475 млн грн;

капремонт кровель в жилом фонде и в учреждениях социальной сферы - 259,6 млн грн.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что заблокировал рассмотрение бюджетных вопросов на прошлой сессии, потому что "4 млрд гривен дополнительных расходов планируется направить на парки, скверы, непонятные ремонты и сомнительные закупки".