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Модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Обновление распределительных электросетей позволит улучшить качество электроснабжения, уменьшить потери электроэнергии и выбросы парниковых газов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по вопросам энергетики в Украине, организованного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

"Модернизация распределительных сетей в Украине приведет к улучшению качества электроснабжения, уменьшению потерь в сетях и, как следствие, уменьшению выбросов парниковых газов. В прошлом году мы запустили механизм, который позволяет системно подойти к обновлению электрических сетей и упростить присоединение к ним", - заявил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что механизм увеличения инвестиций в распределительные сети уже запущен.

Премьер выразил уверенность, что в следующем отчете Индекса энергетического перехода ВЭФ, Украина будет иметь более высокие позиции благодаря активному развитию smart grids, водородной экономики и систем накопления энергии.

Отметим, что smart grids - это технологии автоматизации и цифровизации, которые позволяют в автоматическом режиме управлять электросетями, обеспечивая качественное функционирование энергосистемы. Это важно как для интеграции крупных объектов "зеленой" генерации, так и для малых бытовых солнечных электростанций - просьюмеров.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине введено стимулирующее тарифообразование (так называемое RAB-регулирование). Оно дало возможность увеличить размер инвестиций в 2021 году в распределительные сети в среднем на 30% по стране по сравнению с 2020 годом.

По оценкам НКРЭКУ, благодаря стимулирующему тарифообразованию, уже через 13 лет удастся улучшить показатели качества европейского уровня: время отключения электроэнергии (SAIDI) сократится до 250 мин/год, а уровень потерь в электросетях - до 7,5%.

Ранее энергоэксперт, председатель Общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Визир отметил, что одной из ключевых задач RAB-регулирования является модернизация электросетей.

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Новости Украины Денис Шмыгальэлектросети