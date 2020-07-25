Модель RAB-тарифа от НКРЭКУ имеет коррупционные риски, - нардеп

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Буймистер убеждена, стране сегодня нужно принять именно европейский подход к формированию тарифов

Модель стимулирующих тарифов НКРЭКУ, которую предложил регулятор - это возвращение во времена Азарова, когда предлагалось делить активы искусственным ручным образом на "старую" и "новую" базу. Предложенный вариант закладывает огромные коррупционные риски.

Об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее мнению, на сегодня у компаний-операторов системы распределения абсолютно нет денег для того, чтобы инвестировать в обновление сетей по стране. Это приводит к тому, что износ сетей составляет более 80%, потери електроенергии в сетях составляют 30% в некоторых регионах, Украина занимает последнее место в Европе по качеству электроснабжения.

"Это операционные расходы и текущие ремонты. Они заложены в тариф. Больше в тариф не закладывается ничего. И это не дает возможности привлечь даже по нормальным ставкам банковское финансирование чтобы вложить и построить новые сети", - отмечает она.

Буймистер убеждена, что стране сегодня нужно принять именно европейский подход к формированию тарифов на распределение электроэнергии. Этот тариф позволит облэнерго привлекать средства в строительство новых сетей на внедрение новых энергосберегающих технологий.

По словам Буймистер, европейский подход базируется на средневзвешенной стоимости капитала. Она применяется для того, чтобы лимитировать доходность и заложить в тариф возможность привлечения кредитных средств на восстановление сетей.

"На сегодняшний день то, что предложил Регулятор - это де-факто возвращение во времена Азарова, когда предлагалось делить активы искусственным ручным образом на старую и новую базу. Это закладывает огромные коррупционные риски, Регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Когда на это смотрят инвесторы, они не понимают как им построить модель расчетов и как под это можно брать на себя обязательства по кредитам, привлекать средства из других источников", - убеждена Буймистер.

Напомним, Минэнерго призвало регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

Европейская бизнес ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф, а именно не разделять базу активов на старую на новую и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.