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Модель бронювання має передбачати цінність робітників, а не розмір їхньої зарплати, - експерт

П'ятниця 22 березня 2024 14:20
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Модель бронювання має передбачати цінність робітників, а не розмір їхньої зарплати, - експерт Фото: модель бронювання має передбачати цінність робітників, а не розмір їхньої зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Модель бронювання, яка передбачає розмір зарплати від 35 тисяч, не враховує реалії української економіки і може призвести до зупинки великих підприємств, які наразі перебувають на межі рентабельності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колесникову.

"Ми постійно в діалозі з владою стосовно мобілізації і так званої процедури бронювання. Через недосконалість цієї процедури ми втрачали найцінніші кадри, і намагалися це пояснити Міністерству економіки. Для того, щоб підготувати продавця, треба 2 тижні. А для того, щоб підготувати металурга, необхідно від 3 до 6 років! А якщо забирають дефіцитні професії, яких немає на ринку, то хто буде працювати?" - пояснює Колесникова.

Водночас вона зауважила, що наразі великим металургійним підприємствам важко набирати персонал, оскільки вони перебувають близько до лінії фронту, і зазнають обстрілів.

"Майже неможливо мотивувати людей піти на підприємство, яке кожного дня обстрілюється. А ми розуміємо, що окупантам дуже цікаво розбомбити наші підприємства, адже вони мають стратегічне значення, і вони одні з найбільших, хто допомагає сьогодні нашій армії. А якщо говорити про пропозиції щодо бронювання за зарплату в 35 тисяч, то давайте реалістично дивитися на ситуацію. Якщо половина підприємств у простої, це просто нереально! Якби ми завантажили всі підприємства, нам би створили такі умови, напевно, ми б спокійніше до того відносилися. Але наразі виходить, що будуть заброньовані фінансові структури і айтішники. А всі промислові підприємства просто ляжуть", - резюмувала Колесникова.

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