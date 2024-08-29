Мочити можна? Лікарі розвіяли популярні міфи про пробу Манту

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Що таке проба Манту

Проба Манту, або її ще інколи називають туберкулінова проба, – це діагностичний тест, який проводиться дітям у групі ризику захворювання на туберкульоз.

Варто зазначити, що проба Манту це не те саме, що й вакцинація проти туберкульозу.

Коли, кому і як проводиться процедура

Пробу Манту лікар може призначити дитині індивідуально, після обстеження та опитування. Ваш сімейний лікар чи педіатр має обовʼязково пояснити батькам, чим обумовлена необхідність цього діагностичного тесту. Зазвичай пробу Манту призначають дітям із груп ризику захворіти на туберкульоз.

Утім, пробу Манту проводять перед щепленням БЦЖ дітям, старшим за два місяці та які не були щеплені вакциною БЦЖ у пологовому будинку.

"У цьому разі щеплення БЦЖ здійснюється за негативного результату проби Манту. Новонародженим та малюкам до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту", - пояснили в Національній службі здоров'я України.

Якщо дитина не отримала щеплення в пологовому, то його зроблять у сімейного лікаря або педіатра, якого оберуть батьки. У цьому випадку, якщо дитині вже виповнилося два місяці, їй перед щепленням проведуть пробу Манту.

Пробу Манту не потрібно робити щороку. Її призначають індивідуально за результатами опитування та фізикального обстеження.

Як проводиться процедура:

У передпліччя під шкіру вводять туберкулін.

На 2-3 день у місці уколу утворюється ущільнення з почервонінням.

На 3 день розмір цього ущільнення вимірюють.

Що робити, якщо результат позитивний

Не варто хвилюватись, якщо реакція Манту виявилася позитивною. Це не є стовідсотковим доказом наявності туберкульозу.

Ваш педіатр чи сімейний лікар проконсультує стосовно отриманих результатів та за необхідності направить до фтизіатра.

Мочити чи не мочити: міфи про пробу Манту

"Мочити Манту не можна". Мабуть, це один із найпопулярніших медичних міфів. Люди різних поколінь досі вірять, що вода на шкірі може вплинути на реакцію організму, папула від ін'єкції збільшиться та результат проби хибно покаже, що людина інфікована. Це не так.

"Вода на шкірі ніяк не може вплинути на пробу Манту. Адже ін'єкція туберкуліну вводиться внутрішньошкірно, куди вода сама по собі не проникає", - пояснила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Водночас деякі батьки досі переконані (або їх продовжують переконувати в цьому лікарі), що пробу Манту всім дітям без виключення треба робити щороку. Це знову ж таки не зовсім вірно: