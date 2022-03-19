Мобилизованных из ОРДЛО бросают в разведку боем, они несут большие потери, - ГУР

Российские оккупанты используют мобилизованных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как "пушечное мясо". Одно из таких подразделений потеряло под Николаевом около 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что российские оккупанты активно мобилизуют на войну мужчин из ОРДЛО, но эти подразделения отличаются низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием.

По словам самих мобилизованных, российское командование использует их как передовой эшелон разведки боем. То есть отправляют на линию столкновения и, таким образом, определяют расположение огневых позиций ВСУ.

"Одно из таких подразделений, имевших в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 мобилизованных на Николаевском направлении. Остатки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.