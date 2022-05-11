UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизованные из "ДНР" оккупанты сравнивают армию с тюрьмой: СБУ опубликовала новый разговор

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта где он рассказывает, что военные сравнивают свою армию с тюрьмой и игнорируют приказы командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что мобилизованы из "ДНР" обвиняют руководство РФ в обмане и манипуляциях и не знают когда смогут вернуться домой.

"Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит - он знает свой срок. Будет хорошо себя вести - выпустят раньше", - говорит захватчик.

Также он рассказывает, что оккупанты настолько хотят выжить, что откровенно игнорируют приказы руководства.

"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", - говорит оккупант.

Ранее СБУ публиковала разговор, где оккупанты заявляли, что войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам.

Также мы писали, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВторжение России в Украину