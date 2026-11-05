Мобілізований псевдоактивіст Стахів втік з навчального центру, його розшукують

Стахів втік

За словами рекрутера, про те, що Остапа Стахіва немає на території навчального центру дізналися вранці 5 листопада. Це відбулося під час ранкової перевірки.

"Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають", - каже Молодий.

Також на сторінці у Facebook Жана Новосельцева опублікували відео, де Остап Стахів зізнався, що самовільно покинув навчальний центр. Він каже, що "не вважає себе мобілізованим" і направляється у Львів.

Нібито вже порушено справу щодо незаконності його мобілізації, повідомлено омбудсмена та ТСК нардепа Олексія Гончаренка, а міжнародні організації буцімто розпочали окреме розслідування щодо цього інциденту.

Мобілізація Стахіва

31 жовтня 2026 року Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК та СП у Львові через порушення правил військового обліку. Він перебував у розшуку з 6 березня. Того ж дня Стахів проходив військово-лікарську комісію.

2 листопада ВЛК визнала його придатним до військової служби та направила в одну з бригад ЗСУ.

Раніше РБК-УКраїна писало, що псевдоактивіст Остап Стахів вийшов з СІЗО на початку грудня 2024 року. За нього було внесено заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

У 2021 році СБУ висунула йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, припускаючи його зв’язки зі спецслужбами РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

За даними слідства, Стахів міг розкрити місця дислокації українських військових.