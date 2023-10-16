Мобілізацію в Росії не оголошують через можливі протести, - представник ГУР

Мобілізація у Росії не припинялася. Влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що мобілізаційні заходи в Росії не припинялися - йдеться про десятки тисяч людей на місяць.

"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могла зустрітися з відчутним опором", - сказав представник ГУР.

Однак російська влада ще побоюється бунтів, тому безпосередньо мобілізацію не оголошує.

"Влада бояться протестів. Як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але вони бояться. Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - заявив Юсов.

Що кажуть ЗМІ у Росії

За словами опозиційного видання Meduza, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що мобілізовані не повернуться додому, доки триває війна. Це розлютило патріотично налаштовану громадськість, яка вірить, що влада може провести нову мобілізацію саме заради ротації та відпочинку для солдатів, а зовсім не для того, щоб заткнути дірки на фронті.

Двісті тисяч мобілізованих було розподілено по нових частинах. Вони з'явилися не раніше осені 2022 року, тобто створювалися спеціально для мобілізації. На відміну від кадрових частин їх називають полками територіальних військ.

Нові частини формувалися у навчальних центрах за географічним принципом. Деякі нові частини також практично відразу були направлені на фронт, в основному на той самий сватівський напрямок. Більшість нових частин залишилися у навчальних центрах і поступово перекидалися спочатку у прикордонні області Росії, та був у зону бойових дій. Загалом цей процес завершився до січня 2023 року. Ряд нових частин потім стали джерелом поповнення кадрових з'єднань.

Раніше ми писали, що росіяни мобілізують вчителів на окупованих територіях . Так директор школи в окупованій частині Запорізької області особисто роздавала повістки.

Також відомо про плани окупантів мобілізувати 2500 осіб у тимчасово окупованому Криму "на військову службу".