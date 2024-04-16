Мобілізація засуджених: Шуляк розповіла, кому не дадуть зброю

Верховна рада 4 квітня у першому читанні ухвалила законопроєкт про можливість добровільної мобілізації засуджених. Щоправда, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі, які перебувають за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Сьогодні немає популярних рішень, які б подобалися всім, тому мобілізація засуджених підпадає під категорію не дуже популярних рішень. Такі норми закону дискуються навіть у сесійній залі. Зараз, коли законопроєкт пройшов перше читання і готується до другого, ми не виключаємо, що будуть певні правки, які будуть розглядатися і правоохоронним комітетом і вже потім будуть голосуватися в сесійній залі", - зазначила Шуляк.

Нардеп повідомила, що законопроект передбачає згоду засуджених на мобілізацію, відповідність низці категорій та належний стан здоров’я.

"Перш за все вони будуть проходити медичний огляд, який відбуватиметься двічі. Перший - безпосередньо в місці, де вони відбуваються таке покарання, а другий - під час проходження ВЛК. Всі засуджені, які виявили бажання бути мобілізованими, і захищати країну, будуть також обов'язково проходити психологічну експертизу, також обов'язково потрібна буде згода командира військової частини", - пояснила Шуляк.

Вона також вказала, що після збору необхідних документів - заяви засудженого, згоди військової частини, медичних довідок - суд має розглянути заяву засудженого та ухвалити рішення про те, чи може особа підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою.

"Звичайно будуть винятки. Не зможуть підписати контракт і бути мобілізованими люди, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, які здійснили вбивства, інші тяжкі злочини, як сексуальне насильство тощо", - наголосила Шуляк.

За її словами, за засудженими, які проходитимуть службу, здійснюватиметься певний адміністративний нагляд.

"Нагляд будуть здійснювати командири таких частин, такі засуджені будуть знаходитись на спеціальному військовому обліку. Підвищується кримінальна відповідальність, якщо такий засуджений вже підписав контракт, але вирішив піти з поля бою. Всі засуджені будуть служити в окремих спецпідрозділах, або в окремих військових частинах, вони не будуть знаходитись всі разом з нашими військовослужбовцями", - резюмувала Шуляк.