Мобілізація в Україні. З 18 липня повістки почнуть розсилати поштою

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Встановлено, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання", - йдеться в документі.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є: