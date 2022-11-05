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Мобілізація Росії не допоможе: оцінка ISW

Фото: російські мобілізовані солдати (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Тетяна Степанова

Російська військова кампанія була неповноцінно, тому вона не буде ефективною у довгостроковій перспективі.

Про це розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Проблема з російською військовою кампанією у тому, що вона була неповноцінною. І Росія не може нічого виправити у короткий та середній період часу. Мобілізація дала їм якісь сили, щоби зміцнити свою оборону, допомогла призупинити наступ ЗСУ. Але вона не буде ефективною у довгостроковій перспективі. Тому що ці сили погано підготовлені, дехто навіть не потрапляв на полігони перед відправкою на фронт", - сказала Степаненко.

Вона зазначила, що частина цих людей деморалізована, вони не хочуть воювати. Є сильне упередження проти мобілізації. Навіть ця часткова мобілізація коштувала Путіну дорогу ціну. Не відомо, як він продовжуватиме її далі, з урахуванням негативної реакції, яку вона викликала.

Катерина Степаненко уточнила, що у той час, як мобілізація дозволила зміцнити певні позиції, вона не вирішила проблеми у довгостроковій перспективі. Кидаючи дедалі більше погано підготовлених солдатів на передову, не виправити проблеми з логістикою, поганим командуванням, коли генерали армії на передовій особисто командують локальними наступальними операціями. Це точно не виправить російську військову бюрократію та нестачу поінформованості про події на лінії фронту.

"Я вважаю, що Росія може повернутися до "добровольчих батальйонів", як вона це робила влітку, щоб заповнити втрати в існуючих частинах або створювати нові. Потенційно також РФ може рекрутувати мігрантів із Середньої Азії чи вербувати людей середньоазіатських країнах. Але я не бачу, як Росія може виправити ситуацію загалом, без тренування нових солдатів перед їх відправкою на фронт", - підсумувала аналітик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що аналітик ISW Катерина Степаненко розповіла, як можуть розвиватися бойові дії на теритовії України під час зими.

Також раніше ми писали, що в ISW оцінили можливість нової атаки з боку Білорусі.

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