Мобілізація має бути проведена розумно, інакше нам загрожує подальша тінізація економіки, - експерт
Якщо механізм мобілізації не буде доопрацьовано, Україні загрожує подальша тінізація економіки, адже чоловіки старатимуться за будь-якої ціни уникнути призову, і розриватимуть офіційні зв’язки з державою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Українського інституту політики Руслана Бортника.
"Ми чудово розуміємо, що з тими обмеженнями, які пропонуються новим законопроєктом, чоловіки, які не зможуть отримати бронювання, в основній своїй масі перейдуть в категорію дауншифтерів. Вони намагатимуться працювати неофіційно та розірвати всі офіційні зв’язки з державою", - пояснив Бортник.
За його словами, така ситуація загрожує подальшою тінізацією української економіки.
"Чоловіки будуть переходити не просто в тіньову, а в чорну частину національної економіки - намагаючись максимально не проводити будь-яких платежів, не брати участі в будь-яких публічних речах, та розірвати всі зв’язки з будь-якими легальними механізмами функціонування громадянина", - уточнив Бортник.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.
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