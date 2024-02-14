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Мобілізація має бути проведена розумно, інакше нам загрожує подальша тінізація економіки, - експерт

Середа 14 лютого 2024 21:51
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Мобілізація має бути проведена розумно, інакше нам загрожує подальша тінізація економіки, - експерт Фото: мобілізація має бути проведена розумно, інакше нам загрожує подальша тінізація економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Якщо механізм мобілізації не буде доопрацьовано, Україні загрожує подальша тінізація економіки, адже чоловіки старатимуться за будь-якої ціни уникнути призову, і розриватимуть офіційні зв’язки з державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Українського інституту політики Руслана Бортника.

"Ми чудово розуміємо, що з тими обмеженнями, які пропонуються новим законопроєктом, чоловіки, які не зможуть отримати бронювання, в основній своїй масі перейдуть в категорію дауншифтерів. Вони намагатимуться працювати неофіційно та розірвати всі офіційні зв’язки з державою", - пояснив Бортник.

За його словами, така ситуація загрожує подальшою тінізацією української економіки.

"Чоловіки будуть переходити не просто в тіньову, а в чорну частину національної економіки - намагаючись максимально не проводити будь-яких платежів, не брати участі в будь-яких публічних речах, та розірвати всі зв’язки з будь-якими легальними механізмами функціонування громадянина", - уточнив Бортник.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

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